The Forgotten City landet auch für Xbox One

The Forgotten City wird neben dem PC-Launch auch auf Xbox One landen, wie in einer Pressemitteilung verraten, in der wir auch Nachrichten über einen brandneuen Trailer erhalten, der beiden Lagern einen Vorgeschmack auf das gibt, was sie in dem Krimi erwartet. Dies ist eine Neuinterpretation einer preisgekrönten Mod, in der eine antike römische Stadt zum Leben erweckt wird. Wer die Mod gespielt hat, findet immer noch Grund, hier einzutauchen, denn es gibt überarbeitete Charaktere und Erzählungen neben zusätzlichen Spielmechaniken und überarbeiteten Audio- und Bildmaterial.