Seven: Enhanced Edition landet noch in diesem Monat

Am 26. März tritt das Actionspiel Seven: The Days Long Gone in einer Enhanced Edition erneut auf unsere Schirme. Das Original erschien im Winter 2017 auf dem PC und hat seitdem eine ganze Reihe von Verbesserungen und neuer Inhalte erhalten. All das bringt Publisher IMGN.PRO nun in einer überarbeiteten Version in den erneuten Verkauf. In Seven: Enhanced Edition wartet das Drowned-Past-DLC mit weiteren Quests, Standorten und etlichen Verbesserungen auf neue und alte Spieler, laut der offiziellen Pressemitteilung ist das gleichzusetzen mit sieben Stunden zusätzlicher Spielzeit.

Besitzer des Originals erhalten die Enhanced Edition freundlicherweise als kostenloses Update auf dem PC. Das bedeutet, dass Spieler das isometrische Action-RPG erneut besuchen können, um die Vorkommnisse im Vetrall Empire zu untersuchen. Die Enhanced Edition bringt übrigens auch eigene Inhalte ins Spiel, genannt wurden zum Beispiel neue Gegner, Waffen, Outfits, Baupläne und sogar Fertigkeiten. Selbst wenn man das Original bereits abgeschlossen hat, scheint sich ein zweiter Blick zu lohnen.