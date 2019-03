Trüberbrook feiert Verkaufsstart mit eigenem Video

Heute erscheint das in Deutschland produzierte Point&Click-Adventure Trüberbrook weltweit für PC, Mac und Linux. Zur Feier des Tages haben wir einen brandneuen Launch-Trailer vom Entwickler btf erhalten, die uns noch einmal daran erinnern, dass der Titel ab sofort für knapp 30 Euro Steam und GOG zur Verfügung steht (momentan winken beim Kauf sogar noch 10 Prozent Rabatt). Am 17. April wird das Spiel zudem für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erscheinen, die Retail-Versionen mit physischem Leitfaden sind allerdings erst ab dem 19. April erhältlich. Falls ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, empfehlen wir euch Annes nette Kritik zum Spiel. War Trüberbrook auf eurem Radar?