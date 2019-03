Turn 10 will für neues Forza-Projekt Fans stärker integrieren

Ein Game namens Forza Street tauchte letzte Woche auf, nachdem ein Fehler in einem Hyperlink bei Turn 10 auf seine Existenz auf mobilen Geräten hindeutete. Nun haben einige von uns erwartet, dass es offiziell im Forza-Livestream enthüllt werden würde. Aber das war nicht der Fall.

Stattdessen erhielten wir Neuigkeiten über das Series 7-Update für Forza Horizon 4, das die Festival-Playlist und einen Optimierungsschritt in die Saison bringt und nun Herausforderungen mit spezifischen Belohnungen bietet. Es gibt auch Showcase Remix-Events, die mit jedem Saisonwechsel eingeführt werden, aber auch subtilen Änderungen sowie drei neue Autos, Bugfixes und weitere kleinere Features.

Wie von Wccftech berichtet, zeigte Forza-Kreativdirektor Dan Greenawalt auch auf, dass mit der Arbeit an einem neuen Projekt begonnen wurde, das in die Konzeptphase geht und erstmals die Fans direkt in die Forza-Geschichte einbeziehen wird. "Wir versuchen, es zu ändern. Ich denke, du hast es im letzten Jahr mit Forza Motorsport 7 gesehen und versucht, die Community stärker mit den Livestreams zu beschäftigen, aber es verändert sogar, wie wir den Konzeptprozess selbst gestalten. Ich denke, dieser neue Prozess ist fantastisch, aber es ist eine Veränderung und es ist etwas, das wir gelernt haben, wie man es besser macht", erklärte er.

"Wir wollen die Ideen von den Fans. Wir sprechen über den Eintritt in eine neue Phase, wie binden wir die Fans ein? Es sind nicht nur Funktionen, es muss noch weiter gehen. Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit zwischen allen Entwicklern, allen Mitarbeitern, und sie muss über die Foren und eine Idee hier und da hinausgehen. Es muss so aussehen: ,Was ist deine Kernmotivation? Warum spielst du? Was magst du an anderen Spielen?'" Greenawalt erklärte auch, dass das Forza-Team "Gewicht" auf das neue Projekt legt, obwohl sie noch nicht mit früheren Spielen fertig sind. Wer als Fan Lust hat sich zu beteiligen, kann dem offiziellen Discord Channel beitreten und loslegen.