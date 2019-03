Publisher Kadokawa Games hat offenbart, dass RPG Maker MV für Xbox One abgesagt wurde. Der Start war ursprünglich für Anfang 2019 geplant, nachdem er dann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde. In Europa und Nordamerika warten wir noch immer auf die Veröffentlichung des im letzten Jahr in Japan veröffentlichten Games. Aber wie ihr vielleicht erraten könnt, wird dies nur auf PS4 und Nintendo Switch passieren. Bist du traurig, die Xbox One Version nicht mehr zu sehen?