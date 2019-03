Gerüchte zum Filmtrailer zu Sonic the Hedgehog im Netz

Die bevorstehende Live-Action-Adaption von Sonic the Hedgehog als Kinofilm ist jetzt schon ein Werk der Kontroverse. Die vielen im Netz aufgetauchten Bilder haben viele Leute dazu gebracht, über die Interpretation der blauen Ikone zu sprechen, zu meckern oder zu weinen. Nun eskaliert die Sache eine Stufe weiter, denn ein YouTuber namens DreamcastGuy behauptet, während des Bearbeitungsprozesses einen Blick auf einen kommenden Trailer geworfen zu haben, wie im Spawncast Podcast diskutiert wird.

Via ResetEra behauptet DreamcastGuy, dass wir in den 50 Sekunden, die der Trailer angeblich läuft, einen umfangreichen Blick auf den Film werfen werden und dass die Lecks keine große Darstellung seines Aussehens geben. Dr. Robotnik, gespielt von Jim Carrey, wird es nicht geben im Clip, aber wir werden den Helden in Green Hills und ein Polizeiauto mit seinem Freund Tom sehen. Der Clip soll zudem bald landen, obwohl nichts Konkretes als das gegeben wurde. Natürlich ist dies alles nicht verifizierbar und ist nur ein Gerücht.