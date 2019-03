Neuer Patch zu Anthem verändert Respawn-Timer

Anthem wurde erst letzten Monat veröffentlicht - und so wird es sicherlich viele Updates und Korrekturen für die Probleme geben, auf die Spieler im Multiplayer-Titel stoßen, von denen einige im letzten 1.0.3-Patch behandelt wurden, der auf Reddit beschrieben ist.

Beispielsweise wurden die Einschränkungen für Respawns aufgehoben, so dass die Respawn-Timer nun auf der Grundlage der jeweiligen Aktivität arbeiten. Crit-Path, Agent Missions und andere Nicht-Engame Inhalte haben einen Respawn-Timer von zehn Sekunden, während Festungen, legendäre Contracts und andere Sachen im Endgame einen Respawn-Timer von 30 Sekunden haben, wobei der Freeplay-Timer unverändert bleibt.

Gewöhnliche (weiße) und ungewöhnliche (grüne) Beute wird auch für Spieler der Stufe 30 nicht mehr erscheinen, und was die Gegenstände betrifft, so wurde die Schadensskalierung der sekundären Schadensquellen angepasst, so dass sie von nun an mit der durchschnittlichen Stärke der Gegenstände übereinstimmen. Dies erhöht die Skalierung von Nahkampf-, Kombinations- und Ultimaschaden sowie von Statuseffekten und Item-Procs. Außerdem wurde die Skalierung der Item-Power so optimiert, dass sie die Stärke der Item-Basis auf ihre Seltenheit zurückführt und alle Items rückwirkend beeinflusst, auch wenn sie bereits vorhanden sind. Auch die folgenden Waffen haben ihren Basisschaden erhöht:

Ralner's Blaze

Rolling Carnage

Cycle of Pain

The Last Stand

Glorious Result

Insult and Injury

Sentinel Vengeance

Gnosta's Balm

Vassa's Surprise

Soothing Touch

Renewed Courage

Artinia's Gambit

Was die Kreaturen betrifft, so wurden die Titanen stark optimiert, was für alle Varianten gilt. Die Gesamtschadensminderung wurde beispielsweise je nach Schadensart von 100 auf 70 bis 75 Prozent reduziert. Und auch die Schwachstellen werden länger aufgedeckt, wobei der Schaden beim Auftreffen auf sie zunimmt. Bei kleineren Titanen sind die Schwachstellen jedoch immer aktiv, und man kann sich weniger Sorgen um den Projektilangriff machen, da dieser Radius verringert wurde. Ebenso wie der Schaden durch die Selbstzerstörungsfähigkeit. Für weitere Informationen zu den detaillierten Patch-Notizen, einschließlich kleinerer Bugfixes schaut hier vorbei.