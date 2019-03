Arbeit an Cyberpunk 2077 "noch lange nicht vorbei"

Momentan ist es eines der größten Mysterien der Branche, wann uns Entwickler CD Projekt Red mehr über Cyberpunk 2077 erzählen möchte und vor allem, wann verflixt nochmal es herauskommt. Der Entwickler war in letzter Zeit ziemlich leise, bestätigt aber, dass das Spiel nicht gleich um die Ecke ist. Im aktuell veröffentlichten Entwicklertagebuch findet sich folgende Aussage dazu: "Cyberpunk 2077 ist nicht mehr das Rätsel, das es einmal war, aber die Arbeit daran ist noch lange nicht vorbei." Klingt nicht so, als ob es nächsten Monat kommen würde. Eher so gegen Jahresende. Oder gar erst 2020?