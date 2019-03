Days Gone ist fertig fürs Presswerk

Als Bend Studio beschloss, Days Gone vom 22. Februar auf den 26. April 2019 zu verschieben, machten sie deutlich, dass einer der Gründe für die Entscheidung die damals sehr starke Konkurrenz war. Das hat uns ziemlich zuversichtlich gemacht, dass wir keine weitere Verzögerung des mit Spannung erwarteten Titels sehen würden. Und es ist trotzdem schön, dies bestätigt zu sehen.

Das in Oregon ansässige Studio hat bekannt gegeben, dass Days Gone "Gold" ist, ein Begriff, den die meisten von uns kennen. Er bedeutet, dass die Entwicklung "abgeschlossen" und es Zeit ist, mit dem Produzieren von Discs zu beginnen. Es gibt keine Erwähnung von dem, was fast zu einem obligatorischen Day-One-Update geworden ist, also hoffen wir, dass das Erhalten dieser Nachrichten mehr als sechs Wochen vor dem Start bedeutet, dass am 26. April eine nahezu fehlerfreie Spielerfahrung erwartet wird. Unsere letzten Preview hat uns definitiv beeindruckt, also wagen wir zu glauben. Was ist mit dir? Was sind deine Erwartungen an Days Gone?