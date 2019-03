Neuer Gameplay-Trailer zu Ready Or Not

Void Interactive hat gerade einen brandneuen Gameplay-Trailer für seinen taktischen Egoshooter Ready Or Not enthüllt, der auch die Eröffnung von Vorbestellungen für das Spiel markiert, die entweder in der Standard oder Supporter Edition auf der Website erhältlich sind.

Ersteres gibt uns den vollen Spiel- und Betazugang im Juni 2020, während letzteres das alles plus Alpha-Zugang im August dieses Jahres serviert, dazu das FBI HRT-Paket, 25 Prozent Rabatt auf die erste Erweiterung und ein offizielles Mousepad. Die Standard Edition kostet 39,99 US-Dollar, während die Supporter Edition 119,99 US-Dollar teuer ist.

Das vollständige Spiel wird voraussichtlich im vierten Quartal nächsten Jahres erscheinen und ist ein realistisches Spiel, das das Ergebnis der Beratung von Void mit globalen Polizeiteams ist, einschließlich Überlegungen zur ballistischen Penetration, Querschläger, Kevlardynamik und mehr. Grundrisse und Missionsschreiben ermöglichen es uns auch, Strategien zu entwickeln, bevor wir angreifen. Und wir können KI-Offiziere im Einzelspieler-Modus per On-Screen-Befehl oder durch Spracherkennung befehligen. Ein Multiplayer ist auch verfügbar, egal ob man wettbewerbsmäßig oder kooperativ sein will. Und es gibt viele Anpassungsmöglichkeiten wie Optik, Rüstung, Magazine und natürlich auch Personalisierung der Charaktere.