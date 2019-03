Kostüme jetzt 100 Mal schneller freischalten in Dead or Alive 6

Es gibt nur wenige Spiele, in denen Kostüme einen so wichtigen Teil des Spiels darstellen wie für die Dead or Alive-Serie. Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es sogar die Dead or Alive: Xtreme-Spiele, bei denen das Entsperren von Kostümen (Badeanzüge) im Grunde genommen alles ist, was es zu tun gibt. Im kürzlich veröffentlichten Dead or Alive 6 (hier unsere Kritik) nun ist das Freischalten unglaublich mühsam (oder man haut viel Geld für den Season Pass raus). Um die Probleme zu mildern, wurde nun in einem Update nachgebessert. Die zu srspielenden Kostümmusterteile werden um den Faktor 100 maximal erhöht. Zusätzlich zu den Ranglistenspielen wird diese Kampagne auch den Arcade-Modus, den Zeitangriffsmodus und den Überlebensmodus umfassen. Das bedeutet im Grunde genommen, dass das Freischalten von Teilen für Kostüme jetzt 100 Mal schneller ist (was etwas darüber aussagt, wie schrecklich langsam es vorher war). Eine weitere Änderung ist, dass wir tatsächlich Kostüme für die Charaktere, mit denen wir spielen, freischalten werden. Davor war es zufällig, was man bekommen hat.