The Sinking City auf Juni 2019 verschoben

Ende letzten Monats gaben Frogwares und Bigben Interactive uns einen neuen Trailer für The Sinking City, der einen Einblick lieferte, wie wir die Geheimnisse des Spiels bei Veröffentlichung untersuchen werden. Ach, wo wir gerade von der Veröffentlichung sprechen, nun hat ein weiterer neuer Trailer enthüllt, wann wir die erwarten können. Das Spiel wird auf PC, PS4 und Xbox One starteen - allerdings etwas später als erwartet. Das Spiel war ursprünglich für den Start am 21. März geplant, aber jetzt soll es am 27. Juni erscheinen. "Um das Spiel in einer weniger überfüllten Zeit zu veröffentlichen und den Spielern das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, wurde der Veröffentlichungstermin des Spiels um einige Wochen verschoben", erklärt die Pressemitteilung, auf die Community-Manager Sergey Oganesyan im folgenden Video näher eingeht. Oganesyan erklärt auch, dass dies auch mehr Zeit für die Optimierung gibt, so dass das Team weiter an dem Spiel arbeiten kann.