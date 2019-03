Octopath Traveler: Champions of the Continent enthüllt

Octopath Traveler wurde letztes Jahr auf Nintendo Switch veröffentlicht und von der Spielewelt positiv aufgenommen (hier unsere Rezension). Nun stellt sich heraus, dass wir mehr aus der Serie bekommen werden, in Form eines kürzlich enthüllten Handyspiels, das in diesem Jahr erscheint. Octopath Traveler: Champions of the Continent (wie es auf Englisch übersetzt wird) wurde von Square Enix auf seiner Website enthüllt, wobei Gematsu berichtete, dass es sich um ein Einzelspielerrollenspiel handelt und dass es kostenlos zu spielen ist. Es spielt in Orsterra vor den Ereignissen des ersten Spiels, das, wie wir auch herausfinden, die Grenze von eineinhalb Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat, was die ausgelieferten Einheiten und den digitalen Verkauf betrifft.