FIA Gran Turismo Championship Series 2019 startet im März in Paris

Nach dem Debüt der FIA Gran Turismo Championship Series im vergangenen Jahr verkündet Sony Interactive Entertainment, dass Paris der Gastgeber des ersten Live-Events der Series 2019 sein wird. Das Event läuft am 16. März 2019 von 18 bis 20 Uhr und am 17. März 2019 von 14 bis 16 Uhr im Pavillon Gabriel in Paris. Erneut werden sich die besten Fahrer aus aller Welt versammeln, um in Kopf-an-Kopf-Rennen einen garantierten Platz im Finale zu ergattern, das im späteren Verlauf dieses Jahres ausgetragen wird.

Wie schon im letzten Jahr werden auch in der Series 2019 zwei Meisterschaften in Gran Turismo Sport ausgetragen: der Nations Cup und die Manufacturer Series. Dadurch können die Teilnehmer jeweils individuell für ihr Land oder als Teil eines internationalen Teams für einen Hersteller ihrer Wahl fahren.

Die Gran Turismo Championship, die von der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) zertifiziert ist, feierte 2018 ihr Debüt mit einer spannenden ersten Saison. Alles gipfelte in einem packenden Finale in Monaco, nach dem schließlich Igor Fraga (IOF_RACING17) zum Champion des Nations Cup gekrönt wurde und Lexus den Sieg in der Manufacturer Series durch die Leistung von Tyrell Meadows (GT_Academy2013), Vincent Rigaud (Oscaro_SkyPikmin) und Kanata Kawakami (Kawakana222) heimfuhr.