H1Z1 in Z1 Battle Royale umbenannt nach großem Update

H1Z1 ist eines der frühen Battle Royale-Games, das gerade erst in Staffel 3 gestartet ist mit seinem größten Update aller Zeiten. Nun hat Daybreak Games enthüllt, dass das Spiel in Z1 Battle Royale umbenannt wurde, was mit noch mehr Updates der Erfahrung einhergeht.

"Der heutige Patch ist riesig, nicht nur, weil er tonnenweise Inhalt enthält, oder weil er der Beginn der ersten neuen Saison seit Anfang November ist, oder weil das Spiel jetzt einen neuen Namen hat. Es ist auch deshalb so groß, weil es die erste große Lieferung des Versprechens darstellt, das das neue NantG-Team bei der Übernahme der Entwicklung im vergangenen September gegeben hat: Wir bringen das Spiel zurück, in das sich so viele von euch in der klassischen King of the Kill-Ära um die Vorsaison 3 Ende 2016 und Anfang 2017 verliebt haben", sagte Studiochef Anthony Castoro.

Es gibt eine Menge Änderungen, die in den vollständigen Patch-Notizen oben aufgeführt sind, aber natürlich gibt es dabei auch ein Rebranding. Auch die Animationen wurden auf breiter Front überarbeitet und alle Waffen optimiert, ganz zu schweigen von verschiedenen Überarbeitungen von Fahrzeugen in der Spielwelt.

Neu ist auch der Ranked Pro-Modus, der "ein Scoring-Modell verwendet, das aggressives Spiel mit einem eliminierungsorientierten Scoring-Modell betont". Nicht mehr die Platzierung ist die primäre Form des Scoring, sondern Eliminierungen (Kills)." Dies ist vergleichbar mit der Funktionsweise von E-Sport-Wettbewerben für Battle-Royale-Spiele, und es gibt Modifikatoren wie 2x für den ersten Platz, 1,5x für den zweiten bis zehnten Platz, 1,25x für den elften bis 50. Platz.