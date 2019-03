Cassie Cage enthüllt sich mit brutalen Finisher gegen Kano in Mortal Kombat 11

Die Liste der Kämpferinnen und Kämpfer von Mortal Kombat 11 wächst mit jedem neuen Trailer weiter, denn wir haben nicht nur Johnny Cage gekriegt, sondern jetzt wurde Cassie Cage auch in einem tödlichen Kampf gegen Kano enthüllt, in dem ihn ihre Tödlichkeit in einem schönen Licht trifft... an einer heiklen Stelle. Wir haben zudem noch eigenes Gameplay von Cassie Cage aus den USA mitgebracht, so dass du einen wirklich guten Eindruck davon bekommst, was die Neue mitbringt. Ach, und eine taufrische Vorschau haben wir auch noch.