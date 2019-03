Bioware regelt PS4-Spielabsturz kommende Woche mit Patch

Einige Anthem-Spieler auf PS4 hatten in letzter Zeit eine etwas harte Zeit, weil mehrere Berichte über abstürzende Konsolen auftauchten, wobei einige scheinbar komplett zerstört wurden und nach den Abstürzen nicht wieder eingeschaltet werden konnten. EA und Bioware baten in der Folge um Feedback - und jetzt hat Bioware-Live-Service Chefentwickler Chad Robertson ein Update für Fans bereitgestellt via Twitter:

"Wir haben mehrere Ursachen für den Absturz mit der temporären Abschaltung identifiziert, die einige PS4-Anwender erlebt haben. Korrekturen für die wichtigsten Probleme sind nächste Woche im Patch. Wenn du einen Spielabsturz hast, bei dem deine PS4-Konsole nicht reagiert, kannst du sie manuell herunterfahren und neu starten - ohne Schadensrisiko."

Allerdings fährt Robertson auch fort zu sagen, dass "wir nach gründlicher Überprüfung nicht auf eine Instanz gestoßen sind, in der Anthem eine PS4-Konsole ,gebrickt' hat. Wenn du etwas anderes erlebst, wende dich bitte an @EAHelp, damit wir den Vorfall verfolgen und untersuchen können. Danke für deine Geduld."

Dies gibt den Spielern, die melden, dass ihre Konsole gemauert wird, mehr Hoffnung. In einem weiteren Reddit-Post wird die folgende Lösung für diejenigen angeboten, die unter dem Problem leiden (Benutzung auf eigenen Gefahr und ohne Gewähr):