Standardgewehr in Anthem wird zur stärksten Waffe im Spiel

Anthem ist eines dieser Multiplayer-Spiele, bei denen es darum geht, die beste Beute zu finden. Nun hat ein Reddit-Benutzer namens YeetLordSupreme sharedeinige interessante</a> Erkenntnisse über das erste (und womöglich trotzdem beste) Gewehr im Spiel geteilt.

Er experimentierte mit verschiedenen Waffen. Und während er mit den Perks Airborne Advantage, Convergence Core, Defensive Bulwark und Firearm Calibration Core (die alle den Waffenschaden erhöhen) rumspielte, fand er heraus, dass das profane Defender Rifle auf Stufe 1 mit dem Level-45-Masterwork Ralner's Blaze Rifle konkurrieren kann.

Ersteres verursacht 286 Schaden gegen einen normalen Scar-Trooper, letzteres 1184 Schaden - wenn man die auf dem Bildschirm sichtbaren Zahlen nimmt. So sollte davon ausgegangen werden, dass das seltene Power-Rifle mehr Schaden verursacht. Nun, die Level-45-Knarre benötigte sechs Treffer, um den Trooper zu töten, während das Level-1-Gewehr fünfmal mehr Kugeln benötigen sollte, um das Gleiche zu tun, aber real nur vier Treffer brauchte. Was bedeuten muss, dass die angezeigten Zahlen der Schadenswerte nicht mit dem tatsächlich verursachten Schaden übereinstimmen.

"Ich habe dies mit verschiedenen Waffen und Feinden getestet, und während die Zahlen variieren, sind die Ergebnisse immer die gleichen: Das Level-1-Defender-Rifel ist bei weitem die effektivste Waffe in meinem Inventar", schreibt YeetLordSupreme.

Es wurde sogar ein Gif geteilt, das das Phänomen in Aktion zeigt und entweder auf ein Problem mit den Schadensindikatoren oder dem Gewehr selbst hinweist. Wie YeetLordSupreme zu Recht spekuliert, gäbe es Probleme mit den Schadensindikatoren, hätte das erhebliche Auswirkungen auf das Gleichgewicht des Spiels und das Feedback an die Spieler. Bioware hat mittlerweile reagiert mit der Aussage, dass "dies in der Tat ein Fehler ist, der sich speziell auf die Standardartikel in Kombination mit höherwertiger Ausrüstung bezieht, die man ausgestattet hat. Das funktioniert nicht wie geplant und das Team arbeitet daran für eine bevorstehende Behebung", die in das Update vom 12. März aufgenommen wird.