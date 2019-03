Finale Closed-Beta zu World of Warships: Legends auf PS4 und Xbox One

World of Warships: Legends macht sich für den Release auf PS4 und Xbox One bereit. Vom 22. bis 24. März gibt es die Chance für die Konsolen-Kapitäne an der finalen Welle des Closed-Beta-Tests teilzunehmen. Kurz darauf veröffentlicht Wargaming eine Auswahl an Gründerpaketen mit exklusiven Ingame-Belohnungen.

Über 200.000 Gefechte wurden am ersten Closed-Beta-Wochenende ausgefochten und Wargaming möchte zusammen mit den Spielern diese Anzahl noch einmal übertreffen. Spieler, die sich auf wowslegends.com registrieren, haben die Chance, vom 22. bis zum 24. März an der finalen Runde des Closed-Beta-Tests teilzunehmen. Die neueste Version des Titels bietet eine Menge an neuen Inhalten, darunter die britische Nation, 14 weitere Schiffe, überarbeitete Lichteffekte sowie russische und französische Sprachausgabe.

Wer sich auf der offiziellen Webseite registriert erhält zusätzlich eine Schatztruhe mit Ingame-Belohnungen zum Launch des Titels, in der die Kapitäne Premium-Währung, Booster und besondere Anpassungs-Gegenstände finden. Nachdem das Closed-Beta-Wochenende beendet ist, wird es eine Auswahl an verschiedenen Gründerpaketen im PlayStation Store und im Microsoft Store geben. Die World of Warships: Legends Premium-, Deluxe- und Ultimate-Pakete bieten drei verschiedene Stufen an Inhalten mit bis zu zwei Monaten Premium-Spielzeit und vier seltenen, mächtigen Schiffen.