Rast Forza Street morgen im Forza Monthly in die Welt hinaus?

Anfang dieser Woche haben wir über ein Gerücht zu Forza Street berichtet, wobei ein Link aufgetaucht war, der zu etwas verwies, das eben Forza Street heißt und vielleicht ein Mobile Game sein könnte. Morgen haben wir vielleicht Klarheit, via Twitter eine Forza Monthly-Show enthüllt wurde. Playground Studios und Turn 10 werden als Gäste in der Show auftreten, die um 20 Uhr beginnt. Auch der Kreativdirektor der Forza-Franchise, Dan Greenawalt, wird anwesend sein. Wir können das alles via Mixer verfolgen. Wir wissen natürlich nicht sicher, ob es sich wirklich um eine Ankündigung von Forza Street handelt, aber es scheint schrecklich zufällig, dass das Leck von Turn 10 selbst kurz vor der Enthüllung dieser Show entstanden ist.