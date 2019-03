Switch erkundet Virtual Reality mit Nintendo Labo: VR Kit

Nintendo hat sich bereits mehrmals in den Spielzeugbereich verzweigt, aber mit Labo kombinierte das Unternehmen robuste Karton-Bastelsets mit der Switch und deren Joy-Cons, um ein Produkt zu produzieren, das wie ein Spielzeug funktioniert und mit der Konsole interagieren. Und jetzt wurde das neue Nintendo Labo: VR Kit enthüllt.

Das Kit landet am 12. April und ermöglicht es uns natürlich, die verschiedenen VR-Erlebnisse aufzubauen, wie wir in den folgenden Bildern sehen können. Das Starter Set + Blaster Kit ist eine Einführung in die VR-Welt, aber es gibt auch Erweiterungssets mit Kamera + Elefant oder Vogel + Windpedal. Wer alles will, kriegt das komplette Nintendo Labo VR Kit und sechs Toy-Con-Projekte in einem Paket.

Das ist ungefähr alles, was uns die offizielle Webseite zu sagen hatte, aber die Bilder allein geben uns einen Hinweis darauf, was wir mit jedem einzelnen Set machen werden, obwohl insbesondere der Elefant ziemlich interessant aussieht. Wir brauchen nicht lange zu warten, um es in Aktion zu sehen und zu sehen, wie Nintendo das VR-Thema hier interpretiert und damit spielt. Wir stellen uns vor, dass es ähnlich wie Google Cardboard sein wird, da es sich an einen Bildschirm anschließt wie das Papp-Headsets an ein Telefon.