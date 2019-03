Vergewaltigungsspiel darf nicht bei Steam erscheinen

Das Vergewaltigungsspiel Rape Day darf nicht bei Steam erscheinen. Wir hatten bereits über die Kontroverse dazu berichtet. Die offizielle Erklärung von Valve lautet: "Heute haben wir beschlossen, dieses Spiel nicht auf Steam zu vertreiben. Angesichts unserer bisherigen Kommunikation darüber, wer was im Steam Store veröffentlichen darf, halten wir diese Entscheidung für erklärungsbedürftig", erklärt Valve. "Ein Großteil unserer Politik rund um das, was wir verteilen, ist und muss reaktionär sein - wir müssen einfach warten und sehen, was über Steam Direct zu uns kommt. Wir müssen dann eine Beurteilung über jedes Risiko abgeben, das es für Valve, unsere Entwicklungspartner oder unsere Kunden darstellt. Nach eingehender Information und Diskussion denken wir, dass Rape Day unbekannte Kosten und Risiken mit sich bringt und daher nicht auf Steam sein wird. Wir respektieren den Wunsch der Entwickler, sich auszudrücken, und der Zweck von Steam ist es, den Entwicklern zu helfen, ein Publikum zu finden, aber dieser Entwickler hat sich für Inhalte entschieden und eine Art, sie darzustellen, die es uns sehr schwer macht, ihm dabei zu helfen."

Wir lassen das mal so stehen und euch im Zweifel diskutieren, was davon zu halten ist.