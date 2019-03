Studiotour: Coole Bilder aus den Netherrealm Studios

Wir waren im Laufe der Jahre in vielen verschiedenen Spieleentwicklungsstudios und es ist ein unglaubliches Erlebnis zu sehen, wo und wie die Spiele gemacht werden, indem man tief hinter die Kulissen blickt. Als wir kürzlich in Chicago für das Anspielevent zu Mortal Kombat 11 Event waren (hier unsere Vorschau), sahen wir die bemerkenswerte Zentrale der Netherrealm Studios. Mit einem wunderschönen Design als Basis, Tonnen von verrückten Erinnerungsstücken (wie eine echte Arcade in der Cafeteria mit einer einzigartigen Maschine im Inneren), einem riesigen Motion-Capture-Studio, einem vollgepackten Requisitenschrank, ausgefallenen Tonbearbeitungs- und Aufnahmeräumen, Gesichtsscannertechnologie und einem geheimen Besprechungsraum. Netherrealm ist ein Studio, das so viel wie möglich vor Ort macht, und es war wirklich unglaublich zu sehen, wie viel Sorgfalt auf jeden Aspekt der Spiele verwendet wird, die sie herstellen. Schaut euch sich die Fotos an, die wir während des Anspielevents und während unserer Studio-Tour aufgenommen haben.