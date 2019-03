Remedy veröffentlicht das Action-Adeventure Control im Sommer 2019 für PS4, Xbox One und PC. Das hat das finnische Studio gegenüber Game Informer bestätigt. Control-Protagonist Jesse Faden hat ihr ganzes Leben lang Fragen über das Übernatürliche gehabt, und als sie das Federal Bureau of Control betritt, erkennt sie, dass etwas Unnatürliches das Hauptquartier übernommen hat. Für mehr Informationen über das Spiel schaut euch die Trailer unten an und lest unsere Vorschau.