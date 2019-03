Fetter Trailer zur achten Staffel von Game of Thrones

Game of Thrones-Fans sind wahrscheinlich ein wenig aufgeregt und hoffen, dass der 14. April 2019 als Termin für den Start der achten und letzten Staffel steht. Wir haben nun immerhin einen brandneuen Trailer für euch (und uns), um die Zeit vor den letzten Saisonausstrahlungen zum Abschluss der epischen Fantasy-Saga zu überbrücken. Natürlich empfehlen wir denjenigen, die die Serie noch nicht bis zum Ende der siebten Staffel geschaut haben, den Clip nicht zu gucken um Spoiler zu vermeiden. Aber hey, es ist ein großartiger Trailer. Was hältst du von dem, was du gesehen hast?