Patch-Notes zu v8.01 von Fortnite veröffentlicht

Epic hat gerade die Fortnite Season 8 veröffentlicht, was natürlich einen neuen Battle Pass, frischen Stuff, Kartenänderungen und eine ganze Ladung Zeug mit sich bringt. Grundsätzlich ist es eine aufregende Zeit, jedes Mal, wenn sich eine Saison ändert, Nun wurden offiziell auch die Patch-Notes für 8.01 veröffentlicht, die zeigen, was in neuesten Update wirklich alles neu ist.

Battle Royale-Spieler können jetzt einer Schatzkarte für gute Beute folgen, und diese Karte ist ein Gegenstand, der nur einzeln gehalten werden kann. X markiert die Stelle und die Truhe muss mit einer Spitzhacke ausgehoben werden, damit du die legendäre Beute abstauben kannst.

Das ist aber noch nicht alles, denn auch die Dia-Duos mit begrenztem Zeitmodus sind gelandet, sie geben jedem unendliche Grappler und legen Eisblöcke auf die Füße, was für einige wilde Matches sorgen sollte, da die Reibung verringert und die maximale Laufgeschwindigkeit erhöht wird und der Sturzschaden beseitigt wurde.

Im Hinblick auf kleinere Optimierungen wurde der Winkel, in dem wir ohne Beschädigung nach unten rutschen können, von 65 auf 75 Grad erhöht. Die Bottle Rockets wurden eingemottet, und die Verfügbarkeit von Clingern und Infanteriegewehren reduziert.

Für den Kreativmodus wurde die Begrenzung auf drei Sprays pro Insel aufgehoben, so dass nun jeder Sprühstrahl nur noch geringe Kosten für das Speicherthermometer verursacht. Die Trommelpistole und die taktische Maschinenpistole wurden ebenfalls hinzugefügt, ebenso wie neue Elementwürfel, Brücken, Träger, Hindernisparcours und Visualiser-Galerien.

Schließlich können Save the World-Spieler jetzt den Highland Warrior Wildcat im Weekly Store kaufen, und außerdem gibt es viele Bugfixes, die in den Patch-Notizen oben zu finden sind sowie Details zu kleineren Änderungen für alle anderen Modi.