Spielwelt in Days Gone ist gefährlich und "das sollen die Spieler spüren"

Days Gone wird am 26. April 2019 exklusiv auf der PS4 erscheinen und wir haben das Spiel vor kurzem während eines Preview-Events angespielt (lest hier unsere Vorschau). Hier haben wir mit Entwickler Emmanuel Roth gesprochen, der uns von Umgang mit der offenen Welt und Protagonist Deacon erzählt. "Weil wir Bend Studio sind, erzählen wir gerne große Geschichten in Einzelspieler- und storygesteuerte Spielen. Das ist es, was wir gerne tun. Wir haben uns auch entschieden, die offene Welt zu erschaffen, weil wir glauben, dass die offene Welt etwas zu sagen hat. Die Welt ist zuerst schön, es ist eine schöne Landschaft, viele Variationen, sehr interessant, aber gleichzeitig ist sie gefährlich.

Also ist jedes Element des Spiels gefährlich und wir wollen, dass der Spieler es spürt. Wir werfen dir Tiere entgegen, die dich verfolgen, wenn du auf deinem Fahrrad bist. Wir werden den Wetterwechsel haben, wenn du dein Motorrad fährst, plötzlich musst du gegen das Fahren kämpfen. Es sind alle Elemente, die die Spieler erleben sollen."

Das komplette Interview könnt ihr euch unten anschauen. Gefällt euch der Look von Days Gone und der offenen Spielwelt?