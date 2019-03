AR-Erfahrung Echo Experience ergänzt Story von The Division 2

Ubisoft stellte heute eine neue AR-Erfahrung namens The Division 2 Echo Experience vor, die in Zusammenarbeit mit DDP Paris und Make Me Pulse entstanden ist. Die Echo Experience ist ein einzigartiges, immersives Erlebnis, das Augmented Reality und GPS-Technologien nutzt, um die Spieler in die Welt von The Division 2 eintauchen zu lassen. Echo Experience wird ausschließlich mit englischer Sprachausgabe erhältlich sein und über spanische, französische, italienische, deutsche, traditionelle chinesische und thailändische Untertitel verfügen. Die Erfahrung ist ab sofort jetzt in ganz Europa, im Nahen Osten und in Asien verfügbar. Interessierte Spieler können von mobilen Geräten aus unter folgendem Link zugreifen:

Die Echo Experience ist über eine spezielle Anwendung zugänglich, die ausschließlich über Messenger verfügbar ist und es den Fans ermöglicht, tiefer in die Geschichte des Spiels einzutauchen. In mehr als 50 verschiedenen Geschichten entdecken die Spieler den Alltag der Zivilbevölkerung von Washington D.C. sieben Monate nach dem Ausbruch des Virus in New York City. Mehrere interessante Orte wie Lebensmittelgeschäfte, Schulen, Tankstellen oder Banken befinden sich in jeder der Städte, in denen The Division 2 Echo Experience integriert ist. Die Spieler erhalten ihre Standortkoordinaten dank eines integrierten GPS.

Während die Spieler die Echo-Geschichten freischalten, sammeln sie exklusive Belohnungen und Gegenstände im Spiel, die automatisch freigeschaltet werden, wenn The Division 2 über den Ubisoft Club gestartet wird.