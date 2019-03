Gran Turismo Sport schafft sieben Millionen Spieler

Gran Turismo Sport wurde im Oktober 2017 veröffentlicht und bekam in der Folge leicht gemischte Kritiken. Aber glücklicherweise ist es Polyphony Digital seitdem gelungen, ein robustes Publikum aufzubauen, das jede Woche aktiv an Veranstaltungen teilnimmt. Letztes Jahr im Juli hat der Entwickler bekannt gegeben, dass fünf Millionen Spieler verzeichnet wurden. Auf der eigenen Website heißt es nun, dass diese Zahl seit Juli um weitere zwei Millionen Spieler gestiegen ist, also gibt es jetzt sieben Millionen registrierte Spieler in Gran Turismo Sport. Dies bedeutet jedoch nicht, dass tatsächlich sieben Millionen Exemplare verkauft wurden, da sich die Gamer natürlich ihre Spiele ausleihen oder gebraucht kaufen. Die Zahl ist auch nicht annähernd so wie bei Gran Turismo 4, das über 11 Millionen verkaufte Exemplare erreichte.