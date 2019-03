Termin für Beta von Warhammer: Chaosbane festgemauert

Die genauen Daten für die erste Closed Beta-Phase von Warhammer: Chaosbane wurde vom Publisher Bigben Interactive veröffentlicht. Die erste Welle von Beta-Tests findet vom 7. bis 13. März über PC, PS4 und Xbox One statt, und diese Closed Beta ist für alle Spieler verfügbar, die das Spiel oder eine seiner Sondereditionsvarianten vorbestellt haben.

Die Beta hat eine Levelobergrenze von 20, was den Spielern hoffentlich genügend Zeit gibt, sich mit den beiden in diesem Build spielbaren Charakteren und den Kernmechanismen des Spiels vertraut zu machen. Lokaler und Online-Koop sind auch in der Beta verfügbar. Spieler können ikonische Warhammer-Standorte im Spiel erkunden, und die Kanalisation von Nuln ist in der Beta spielbar, wobei derzeit keine anderen Bereiche für die Pre-Release Version angekündigt wurden.