Alpha-Gameplay aus Conan Unconquered bestaunen

Im vergangenen Dezember wurde Conan Unconquered angekündigt als Zusammenarbeit zwischen Petroglyph Games und Funcom. Damals wurden nur ein Filmtrailer und Screenshots enthüllt, die uns warten ließen, wie sich diese Ehe entwickeln würde. Aber jetzt zeigt uns ein neues Video endlich Alpha-Gameplay - wenn auch nur in kurzen Ausschnitten - und liefert eine Vorstellung davon, wie Echtzeitstragie funktioniert, wenn sie im Conan-Universum verpackt ist.

Nach dem, was wir im Video gesehen haben, sieht es aus wie Tower Defense, in deren Rahmen Horden von Feinden gleichzeitig die Basis des Spielers angreifen. Die Entwickler von Petroglyph wollen ein RTS entwickeln, das an ihre früheren Arbeiten wie Dune II und Command and Conquer anknüpft. Es wurde auch enthüllt, dass das Spiel auf der GDC im März gezeigt wird. Conan Unconquered wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 für den PC veröffentlicht