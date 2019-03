Gun Gun Pixies für Nintendo Switch angekündigt

Bereits 2017 wurde Gun Gun Pixies für PS Vita veröffentlicht, allerdings nur in Japan. Zum großen Teil wahrscheinlich wegen der leicht erotischen japanischen Thematik, aber wahrscheinlich auch, weil es generell etwas seltsam ist. Zwei Jahre später hat PQube Games nun angekündigt, dass sie Gun Gun Pixies in den Westen bringen. Es wird jedoch nicht für PS Vita veröffentlicht, sondern für PC und Nintendo Switch.

Das Spiel gibt dir die Kontrolle über zwei wirklich winzige Mädchen vom Hightech-Planeten Pandemo, die die Erde besuchen, um die Beziehungen zwischen den Menschen zu untersuchen. Dies wird natürlich dazu führen, dass sich die Charaktere in einen Schulwohnheim schleichen, um Spionage zu betreiben, was meist eine Ausrede zu sein scheint, um Mädchen beim Ausziehen zu zeigen. Die Pixie-Girls müssen es auch vermeiden, von Menschen erdrückt zu werden, mit ihnen zu interagieren und Dinge zu sammeln. Gun Gun Pixies wird noch in diesem Jahr erscheinen und es wird auch eine Sammleredition mit Extras wie alternativen Kostümen, Konzeptzeichnungen und einer exklusiveren Box für das Spiel geben. Ein Trailer für die Switch-Version ist anbei. Bist du an solchen etwas seltsamen japanischen Abenteuern interessiert?