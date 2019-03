Festplattenlose Xbox One S All-Digital Edition im Mai 2019?

Microsoft scheint es tatsächlich ernst zu meinen mit einer festplattenlosen Xbox One S-Konsole. Wie Windows Central berichtet, heißt das Gerät mit dem Codenamen Xbox Maverick tatsächlich ganz real "Xbox One S All-Digital Edition" und soll ab April 2019 vorbestellbar sein. Die Auslieferung soll Anfang Mai 2019 erfolgen. Es sehe dabei so aus, als ob es sich um eine nahezu weltweite gleichzeitige Einführung für fast alle bestehenden Xbox-Märkte handelt. Das alles wird mit Bezug auf eine interne Quelle genannt.

Die festplattenlose Xbox One S All-Digital Edition wäre eine Premiere für das Unternehmen und würde die Möglichkeit bieten, Discs ganz wegzulassen und nur auf den Kauf digitaler Spiellizenzen zu setzen. Was wiederum die Verkäufe von Xbox Game Pass-Abonnements und dem geplanten Streaming-Dienst Project xCloud führen würde.