Sonic-Erfinder Yuji Naka attestiert Kino-Sonic "schockierendes Aussehen"

Heute Morgen ist mal wieder ein durchgesickertes Bild online aufgetaucht, dass in diesem Fall einen guten Überblick über das Ausshene von Sonic im Kinofilm Sonic the Hedgehog gibt. Der soll später in diesem Jahr in dem Live-Actionfilm in die Kinos rasen. Und während die Fans ziemlich gemischt reagieren, ist Sonics Schöpfer sichtlich verwirrt. Yuji Naka war früher Chef des Sonic Teams und ist die Erfindung des blauen Maskottchens verantwortlich, so dass er sicherlich einiges über den Charakter weiß. Er hat via Twitter gefragt: "Ist das ein Sonic-Film?" Und ergänzt: "Ich denke, dass es wichtig ist, den ganzen Körper von Sonic visuell vom Kopzu betrachten und das die Figur "etwas mehr Gleichgewicht bekommen" sollte. Er ging sogar so weit, dem Film-Sonic ein "schockierendes Aussehen" zu attestieren. Wie seht ihr das?