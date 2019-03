CEO von THQ Nordic entschuldigt sich für AMA auf 8chan

Vor einer Woche enthüllte THQ Nordic auf Twitter, dass sie eine AMA (Ask Me Anything)-Session auf der Website 8chan veranstalten würden. Einer Website, die aus verschiedenen Gründen einen umstrittenen Ruf erworben hat damit, etwa Diskussionen von Pädophilen zuzulassen und im Allgemeinen weniger reguliert zu sein als andere Websites. Auch Rechtsextreme haben dort schnell eine digitale Heimat gefunden. Obwohl via Social Media sofort reichlich Bedenken geäußert wurden, hat die AMA immer noch stattgefunden. Allerdings hat sich THQ Nordic später am Abend schnell entschuldigt. Und jetzt hat THQ Nordic-CEO Lars Wingefors diese entschuldigende Haltung mit einem eigenen offizielle Statement sozusagen verdoppelt.

Wingefors richtete seine Erklärung an Mitarbeiter, Partner und Verbraucher bezüglich des AMA und stellte klar, dass er "alle unethischen Inhalte, für die diese Website steht, verurteilt. Selbst wenn niemand innerhalb der THQ Nordic Group solche Inhalte jemals billigen würde, ist mir klar, dass das bloße Erscheinen dort einen impliziten Eindruck erweckt hat, dass wir es getan haben.

Als Mitbegründer und Group CEO von THQ Nordic AB übernehme ich die volle Verantwortung für alle Aktivitäten und die Kommunikation der THQ Nordic GmbH. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, eine interne Untersuchung dieser Angelegenheit durchzuführen. Ich versichere Ihnen, dass jedes Mitglied der Organisation aus den Ereignissen der vergangenen Woche gelernt hat. Ich nehme diese Angelegenheit sehr ernst, und wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wir über die richtigen Vorgehensweisen und Systeme verfügen, um ähnliche Fehler in der Zukunft zu vermeiden.

Als eine in Schweden ansässige, schnell wachsende Gruppe setzen wir uns nachdrücklich für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. Wir arbeiten auch aktiv an der Bekämpfung von Diskriminierung, Belästigung und Fehlverhalten. Wir sind bereits dabei, neue Arbeitsprozesse zu entwickeln, die auf den SDGs (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen und den Standards der GRI (Global Reporting Initiative) basieren, und werden diese Arbeit in Zukunft beschleunigen".

Wie bereits in der Originalstory berichtet, entschuldigte sich PR- und Marketingdirektor Philipp Brock bereits letzte Woche für das AMA. Aber der Schaden für die Marke THQ Nordic ist online deutlich sichtbar. Viele Fans haben sich gefragt, wie es hat passieren können, und wie diejenigen bei THQ Nordic sich des Rufs von 8chan nicht bewusst sein konnten.