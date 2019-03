Exklusives Gameplay aus Days Gone mit Kommentar

Days Gone soll am 26. April auf der PS4 landen, aber wir durften das Abenteuer von Bend Studio ausprobieren und kürzlich über eine Preview-Veranstaltung in die Fußstapfen von Deacon treten, bei der wir einen Teil der Welt kennengelernt haben. Wir haben eine feine Vorschau und einiges an Gameplay aus unserer Zeit in Days Gone aufgenommen und wenn du es dir ansehen möchtest, kannst du dies über die beiden folgenden Episoden tun, die einen englischen Kommentar von Redakteur Magnus enthalten, während er uns durch die Erfahrung führt und was er erlebt hat. Bist du gespannt, mehr von Days Gone zu sehen?