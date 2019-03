Komplette Karte von Days Gone enthüllt

Days Gone dreht seine Motorradmotoren auf, die exklusiv für die PS4 am 26. April angelassen werden. Aber vorher haben wir noch einige Inhalte von einer Preview-Veranstaltung mitgenommen, an der wir kürzlich teilgenommen haben und in deren Rahmen wir vor dem Start so einige Abenteuer von Deacon spielen durften. Lest hier unser Vorschau und lasst euch sagen, dass die Welt feindlich ist. Aber wir wissen, wie die Karte aussieht. Und ihr auch, denn wir haben vier Bilder unten, die einen Eindruck von der vollständigen Karte vermitteln einschließlich einiger der Missionen, die verfügbar sein werden.