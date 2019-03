Creative Assembly arbeitet an neuem Total War Saga

Creative Assembly ist derzeit damit beschäftigt, sich auf Total War: Three Kingdoms vorzubereiten (dessen Veröffentlichung sich etwas verzögert). Aber während sie hart an diesem neuen Eintrag arbeiten, haben sie auf ihrem offiziellen Blog die Fans über das zu informieren, woran sie anderswo und parallel im Studio arbeiten, einschließlich eines brandneuen Projekts des Saga-Teams.

"In letzter Zeit gab es eine Vielzahl von Besuchen in unserem Studio in Sofia. Tatsächlich sind die Mitglieder des Teams gerade erst von der ganzen Woche zurückgekehrt - und das alles nur, weil es einige spannende Entwicklungen gegeben hat, während die Produktion in vollem Gange ist", heißt es in der Nachricht.

"Sofia arbeitet zwar an allen möglichen Projekten von Creative Assembly, aber ihr größtes ist unser nächster Saga-Titel. Diese Woche haben wir Meilenstein eins für dieses Spiel erreicht und wir beginnen immer mehr zu sehen, wie es aussehen wird. Wir freuen uns sehr, im kommenden Jahr mehr über dieses Projekt mit euch teilen zu können - bleibt dran!"