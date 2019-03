USB4 offiziell angekündigt - weniger Kabelsalat incoming

Nein, es ist kein Tippfehler, es gibt aus irgendeinem seltsamen Grund kein Leerzeichen "USB" und "4". USB4 ist gerade offiziell angekündigt worden als der neue Standard für Datenübertagung zwischen Geräten und Rechnern. Mit im Kabel: Die Verdoppelung der Bandbreite auf 40-Gbit/s und die Kombination aller USB-Standards zu einem einzigen Standard mit integrierter Thunderbolt-Kompatibilität.

USB.org hat kürzlich die offizielle USB4-Spezifikation angekündigt, und sie sind sehr interessant. In erster Linie basiert es auf dem Thunderbolt-Protokoll, das oft in USB-C 3.1 Ports zu finden ist, aber es bedeutet, dass alle zukünftigen USB-Produkte nun Thunderbolt kompatibel sein werden, was sowohl das Stromladen als auch den Anschluss von Displays erheblich vereinfacht. Neben der doppelte Datenübertragungsrate kriegen wir auch Abwärtskompatibilität mit USB 3.2, 2.0 und Thunderbolt 3.

Im Laufe dieses Jahres werden weitere Informationen über den neuen Typ-C und die Funktionsweise der 40-Gbit/s-Übertragungsrate veröffentlicht, aber die Zukunft könnte - wie beabsichtigt - nur einen einzigen USB-Standard enthalten. Thunderbolt Spezifikationen und Standard werden auch leichter verfügbar sein. Die Ladeleistung von 100 Watt indes bleibt erhalten, aber zwei gleichzeitige 4K-Videostreams sind möglich.