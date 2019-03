Phil Spencer erklärt Idee hinter Game Pass außerhalb von Xbox

Xbox-Chef Phil Spencer hat kürzlich mit GeekWire darüber gesprochen, was die Zukunft für Microsofts Gaming-Abteilung bereithält. In dieser Zeit gab er einen kurzen Einblick in die Pläne von Microsoft, Game Pass und Xbox Live zu erweitern sowie in die Zukunft ihres neuen Streaming-Service.

Als er über die Erweiterung von Game Pass sprach, sagte Spencer, dass "wir den Game Pass auf jedes Gerät bringen wollen, auf dem jemand spielen möchte". Dies ist eine ziemlich monströse Aufgabe, aber sie wird Hand in Hand mit den Zukunftsplänen von Xbox Live gehen, denn Microsoft will Xbox Live auf mehr Plattformen einschließlich Android, iOS und Switch anbieten.

Spencer sprach auch über den Grund dafür, warum Microsoft den Game Pass auf weitere Plattformen bringen möchte und er fügte hinzu: "Abonnement-Services werden Publishern letztendlich helfen, weil sie ein neues Publikum ansprechen, das bereit ist, ein Spiel auszuprobieren, aber nicht das Geld im Voraus investieren will, um eines zu kaufen. Nicht alle Spieler wollen 60 Dollar zahlen, um etwas zu spielen, von dem sie noch nie zuvor gehört haben".

Es scheint eine große Herausforderung zu sein, Game Pass und alle Spiele, die eine hohe Rechenleistung erfordern, auf eine Plattform wie das Handy zu bringen. Aber Microsoft hat bereits darüber nachgedacht und plant, dieses Problem mit der Einführung des neuen Streaming-Dienstes Project xCloud zu umgehen. Der Dienst bringt die gesamte erforderliche Rechenleistung in die Cloud, um Smartphones mit einem speziell entwickelten Server zu verbinden, der aus Xbox-Komponenten besteht, so dass keine großen Konsolen für Spiele wie Halo & Co. benötigt werden. Dies bedeutet jedoch, dass die Spieler eine große Bandbreite benötigen, um diese Games live zu spielen.

Kareem Choudhry, Corporate Vice President of Cloud Gaming bei Microsoft, sagte: "Wir wissen, dass wir nicht zwei Milliarden Konsolen verkaufen werden und es gibt viele Märkte auf der ganzen Welt, wo eine Konsole nicht unbedingt Teil des Lebensstils ist."