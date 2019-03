EA will Feedback zu Anthem-Komplettabstürzen auf PS4

Wir haben gerade erst über die Probleme von PS4-Spielern mit Anthem berichtet, die dazu führten, dass ihre PS4 abstürzte und sich automatisch abschaltete. Bei einigen ließ sich die Konsole danach überhaupt nicht mehr einschalten. Nun bittet EA offiziell um Feedback von Spielern zu genau diesem Problem. Diese Feedback-Anfrage ist auf der EA-Website zu finden und fordert die Betroffenen auf, ihre Konsolenvariante (Slim, Pro, etc.), die PSN-ID und Crash-Informationen einzureichen, so wie sie stattfanden oder stattfinden.

"Wir sind derzeit dabei, Informationen über die PS4-Probleme zu sammeln, um die Ursache zu ermitteln", heißt es in der Nachricht. Dieser Beitrag hat in kurzer Zeit viele Antworten gesammelt, so dass die Spieler hoffentlich eher früher als später eine Lösung sehen können. Und man kann auch sehen, dass es tatsächlich ein Problem nicht nur einzelner Spieler ist.