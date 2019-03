Draft zur kommenden NBA 2K League Saison in NBA 2K19 live anschauen

Heute findet in New York der Draft zur kommenden NBA 2K League Saison in NBA 2K19 statt - die Auswahl der neuen Spieler analog zum Prozess in der realen NBA. Aus einem Pool von 198 E-Sportlern wählen die Profi-Teams dabei 74 Spieler in ihre Kader. Auch der deutsche E-Sportler Jannis Neumann (JLB) hat zum zweiten Mal die Chance, hier in die virtuelle NBA gedrafted zu werden. In der letzten Saison spielte er für Mavs Gaming, das E-Sport-Team der Dallas Mavericks. Der Draft kann heute Abend ab 23 Uhr deutscher Zeit live auf Twitch mitverfolgt werden.