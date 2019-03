Noch ein geleaktes Bild zum Kinofilm von Sonic The Hedgehog

Ende letzten Jahres haben wir die ersten Teaser gesehen, wie Sonic the Hedgehog als realer Charakter im Live-Action-Kinofilm aussehen würde, der in diesem Jahr in die Kinos kommt. Nun gibt es mehr Material, wie Kotaku berichtet mit Bezug auf einen mittlerweile gelöschten Eintrag bei der Branding-Agentur Hamagami/Carroll Inc.. Die Bilder geben einen guten Einblick in das, was das Gesicht des realen Sonic zu sein scheint, wie Sie unten sehen können. HCI hat bereits umfangreiche Arbeit an Videospielmarken geleistet, obwohl sie nur für die Verpackung und das Marketing verantwortlich waren, nicht für das Design der Figur. Offiziell bestätigt ist das ganze natürlich nicht. Zum Glück?