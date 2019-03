Valve wegen Vergewaltigungs-Videospiel auf Steam in der Kritik

In den letzten Jahren wurden Fragen zum Umgang von Valve mit expliziten und unangemessenen Inhalten auf der Steam-Plattform gestellt, was zu neuen Richtlinien und weiteren Schritten wie der Löschung diverser Produkte geführt hat. Jetzt hat Polygon über ein weiteres Spiel namens Rape Day brichtet, das uns erneut Fragen darüber stellt, wie Valve mit Inhalten auf Steam umgeht oder diese reguliert.

Die Website für das Spiel beschreibt es als "einen visuellen Roman, in dem man die Entscheidungen eines Soziopathen während einer Zombie-Apokalypse kontrolliert. Du kannst Menschen verbal belästigen, töten und Frauen vergewaltigen, während du in der Geschichte fortschreitest." Der Schöpfer, Desk Plant, scheint sich der Kontroverse sehr bewusst zu sein und ist fast bereit, Valve zu testen, indem er hinzufügt, dass er "sie wissen lässt, wann das Spiel verfügbar ist und wo man es bekommt, nur für den Fall, dass Steam es aus irgendeinem Grund nicht genehmigt".

Desk Plant bietet sogar eine gewisse Rechtfertigung für die Kontroverse: "Wenn wir jemals zu der wissenschaftlichen Schlussfolgerung kommen, dass die Begehung von Verbrechen in Videospielen die Chancen auf Verbrechen im wirklichen Leben erheblich erhöht, dann müssen wir als Gesellschaft an dieser Stelle entscheiden, ob wir einige oder alle Verbrechen in der Fiktion verbieten wollen. Aber du kannst nicht erwägen, Vergewaltigung in der Fiktion zu verbieten, ohne Mord und Folter zu verbieten. Mord wurde in der Fiktion normalisiert, während Vergewaltigung noch nicht normalisiert wurde.

Irgendwann in der Zukunft werden Spielhistoriker auf visuelle Romane wie Rape Day zurückblicken, während Spielhistoriker jetzt auf Spiele wie Grand Theft Auto zurückblicken oder sogar das erste Mal Nacktheit im Fernsehen gezeigt wurde. Moralische Empörung stoppt die Unterhaltungsindustrie nicht, sie verlangsamt sie, aber mit der Zeit schreitet die Gesellschaft voran und erkennt, dass die rein fiktiven Dinge, von denen sie dachten, sie würden moralischen Verfall verursachen und die weit verbreitete Gesetzlosigkeit, dies in der Tat nicht tun."

Das Werk von Desk Plant wir als "dunkle Komödie" beschrieben und trägt nur dazu bei, das Feuer der Kontroverse um Titel dieser Art zu entfachen, obwohl der Schöpfer das Spiel als Produkt für Erwachsene markiert und den Inhalt so beschrieben hat, wie es für das Steam-Listing erforderlich ist. In der Tat, wenn man aktuell die Steam-Richtlinien anschaut, wird das Folgende als ungeeignet für Steam aufgeführt:



Erwachsene Inhalte, die nicht angemessen gekennzeichnet und altersgerecht sind

verleumderische oder diffamierende Aussagen

Inhalte, die Sie nicht besitzen oder über ausreichende Rechte verfügen, um zu erhalten

Inhalte, die gegen die Gesetze einer Gerichtsbarkeit verstoßen, in der sie verfügbar sein werden

Inhalte, der Kinder in irgendeiner Weise ausbeuten

. Anwendungen, die die Computer des Kunden auf unerwartete oder schädliche Weise verändern, wie z.B. Malware oder Viren

Anwendungen, die betrügerisch versuchen, sensible Informationen zu sammeln, wie z.B. Steam-Anmeldeinformationen oder Finanzdaten (z.B. Kreditkarteninformationen)

Der Akt der Vergewaltigung und der Inhalt von Rape Day passt tatsächlich nicht ganz in eine dieser Kategorien, da sein Inhalt bereits mit einem Etikett versehen und für Erwachsene gekennzeichnet ist. Dies hat viele dazu veranlasst, Valve erneut aufzufordern, die Steam-Richtlinien zu aktualisieren, um Spiele wie diese zu behandeln - und natürlich auch für die gezielte Entfernung dieses Spiels zu ermöglichen. Was muss Valve eurer Meinung nach tun?