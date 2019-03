Giants Software veröffentlicht den erste DLC für Landwirtschafts-Simulator 19 am 26. März 2019. Dann dürfen Digitalbauern mit 13 detailgetreu nachgebauten Geräten der Anderson Group, darunter die einzigartigen Hybrid X Xtractor sowie IFX720 XTractor tiefer in die Welt der Rund- und Quaderballen abtauchen. Der Anderson Group DLC erscheint für PC und Mac, PS4 und Xbox One für 9,99 Euro. Besitzer des Konsolen Season Pass bekommen den DLC natürlich kostenlos.