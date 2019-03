Weezer rocken mit vier Songs und eigener Karte in Fortnite

Um die Veröffentlichung ihres 13. Studioalbums zu fördern, hat die US-Band Weezer in Zusammenarbeit mit Epic Games eine maßgeschneiderte Karte für Fortnite namens Weezer World produziert. Die Karte, die mit Season 8 des Spiels gestartet wurde, befindet sich als vorgefertigtes Gebiet im Kreativmodus des Spiels. Die Karte ist der erste Ort, an dem man im Internet vier unveröffentlichte Songs aus dem neuen Black Album der Band hören kann, das man über eine Jukebox auf der Insel aus spielen kann. Für Weezer ist diese Zusammenarbeit nur das jüngste in einer langen Reihe von Internet-Experimenten, die die Band im Laufe der Jahre ausprobiert hat.