Hat Turn 10 aus Versehen das Mobile Game Forza Street enthüllt?

Turn 10 hatte bereits verkündet, dass es in diesem Jahr kein Forza-Spiel geben wird. Dies verhindert jedoch womöglich nicht, dass ein Mobile Game im Forza-Universum geben darf. Jedenfalls sind Gerüchte zu Forza Street aufgetaucht bei GTPlanet, die bei den Forza-Community-Updates in einer nicht zugänglichen lokalen Datei folgende Deatils gefunden haben wollen: "Forza Street wurde in Zusammenarbeit mit dem in Großbritannien ansässigen Studio Electric Square entwickelt und wurde von Grund auf für die Unterstützung einer breiten Palette von Windows 10-, iOS- und Android-Geräten entwickelt." Nun, wenn das stimmt, dürfte dies der dritte Zweig der erfolgreichen Rennspiel-Serie werden. Das Forza-Team selbst hatte dazu bur zu sagen: "Wir haben zurzeit nichts zu vermelden."