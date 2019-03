Erste Karten-Erweiterung für Gwent: The Witcher Card Game enthüllt

CD Projekt Red haben Crimson Curse angekündigt, die erste Karten-Erweiterung für Gwent: The Witcher Card Game. Der DLC erscheint gratis am 28. März 2019 auf PC, Playstation 4 und Xbox One. Als Setting dient die beliebte Umgebung der The Witcher 3: Wild Hunt-Erweiterung Blood and Wine und umfasst über 100 neue Karten und zahlreiche neue Features.

Dettlaff van der Eretein, der mächtige, höhere Vampir, den Spieler zum ersten Mal in The Witcher 3: Wild Hunt Blood and Wine getroffen haben, beschwört seinesgleichen. Wenn der Mond über der Witcher-Welt sich rot verfärbt, erwacht eine neue Monsterbrut, erscheinen neue Bösewichte, und neue Helden stellen sich der Herausforderung.

Zusammen mit einer Vielzahl neuer Werkzeuge der Kriegsführung führt Crimson Curse über 100 Karten für alle spielbaren Fraktionen in Gwent ein. Spieler werden in der Lage sein, ihre Gegner mit den Angriffen "Gift" und "Bluten" heimzusuchen, sich mit Schild und Vitalität gegen drohenden Schaden zu verteidigen sowie das Blatt der Schlacht mithilfe von Todesstoß und Berserker zu ihren Gunsten zu wenden. Wie immer erscheint jede Karte in der Standardversion sowie der animierten Premium-Variante.