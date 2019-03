Endlich unsterbliche Patienten in Two Point Hospital?

Sega und Two Point Studios haben Infos zum weiteren Ausbau von Two Point Hospital bekannt gegeben. Die Erweiterung "Pebberley Island" erscheint am 18. März bei Steam und kostet 8,99 Euro. Die Legende erzählt von einer Quelle der Unsterblichkeit, die tief im Herzen der tropischen Insel entspringt. Der nebenberufliche Entdecker und berüchtigte Germaphobe Wiggy Silverbottom (hier vom Chap-Hop-Künstler Professor Elemental gesprochen) braucht unsere Hilfe, um den Weg zu dieser mystischen Quelle zu sterilisieren. Pebberley Island bringt neue Inhalte und herausfordernde Spielmechaniken. Wir kriegen zehn neue visuelle und 24 nicht-visuelle Krankheiten, die wir in drei neuen Behandlungsräumen heilen können. Oder wir heilen Unmengen von kranken Touristen in einem neuen Hordenmodus auf dem atemberaubenden Plateau des Topless Mountain. Nun denn...