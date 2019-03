Trine 4: The Nightmare Prince mit Termin im Herbst

Entwickler Frozenbyte und Indie-Spiele-Publisher Modus Games veröffentlichen erste Details und einen Ankündigungs-Trailer zum mit Spannung erwarteten Trine 4: The Nightmare Prince. Der Titel erscheint diesen Herbst für PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Steam, Discord und andere PC-Plattformen. Zusammen mit dem vierten Teil der Serie veröffentlichen Modus Games die Trine: Ultimate Collection. Die mit reichlich Bonus Material (physische Box) ausgestattete Sammlung enthält die Trine: Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince und erscheint für PS4, Xbox One und PC als physische Box und als digitaler Download.